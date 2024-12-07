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        Edirne'deki Sanayi Kışlası restore ediliyor

        Edirne'de, 1878 yılında askeri hastane olarak inşa edilen ve uzun yıllar askeri kışla olarak hizmet veren Sanayi Kışlası Valilik tarafından restore ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 16:15 Güncelleme: 07.12.2024 - 16:22
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        Edirne'deki Sanayi Kışlası restore ediliyor
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        Edirne'de, 1878 yılında askeri hastane olarak inşa edilen ve uzun yıllar askeri kışla olarak hizmet veren Sanayi Kışlası Valilik tarafından restore ediliyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer, kışlada devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

        Kışlayı gezen Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de eşlik etti.

        - Sanayi Kışlası

        1878 yılında askeri hastane olarak inşa edilen bina, 1902-2005 yılları arasında askeri kışla olarak hizmet verdi. 2005 yılında Trakya Üniversitesine devredilen tarihi yapı 8 yıl okul olarak kullanıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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