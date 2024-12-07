Edirne'deki Sanayi Kışlası restore ediliyor

Edirne'de, 1878 yılında askeri hastane olarak inşa edilen ve uzun yıllar askeri kışla olarak hizmet veren Sanayi Kışlası Valilik tarafından restore ediliyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yunus Sezer, kışlada devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Kışlayı gezen Sezer, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.