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        Edirne'de 25 suçtan kaydı olan firari hükümlü yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

        Edirne'de 25 ayrı suçtan kaydı olan firari hükümlü, tırla yurt dışına kaçmaya çalışırken otoyol jandarması tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:41 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:41
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        Edirne'de 25 suçtan kaydı olan firari hükümlü yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
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        Edirne'de 25 ayrı suçtan kaydı olan firari hükümlü, tırla yurt dışına kaçmaya çalışırken otoyol jandarması tarafından yakalandı.

        Otoyol jandarması, trafik ve asayiş hizmetleri kapsamında Avrupa Otoyolu'nda 7 gün 24 saat esasıyla devriye görevini gerçekleştiriyor.

        Ekiplerin bir dinlenme tesisinde yaptığı denetimde şüpheli hareketler sergileyen kişi kaçmaya başladı.

        Kovalamaca sonucu yakalanan İ.A'nın tırla kaçak şekilde yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi.

        Üzerinde 4 uyuşturucu hap bulunan, 25 ayrı suçtan kaydı olan cezaevi firarisi hükümlü İ.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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