Edirne'nin hastalıklardan ari damızlık hayvan üretim merkezi olması amacıyla önemli bir projenin hayata geçirileceğini belirten Bayazıt, proje hakkında bilgi almak ve ön talepte bulunmak isteyen üreticilerin 27 Aralık 2024'e kadar tarım ve orman müdürlüklerine başvurabileceğini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt başkanlığında düzenlenen toplantıda projeyle ilgili çalışmalar ele alındı.

Toplantıya, Enez İl Genel Meclisi üyeleri Şenol Kılıç ve Salih Akar da katıldı.

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