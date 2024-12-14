Sağlık Bakanı Memişoğlu AK Parti Edirne 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hedefimiz Sağlıklı Türkiye Programı'yla sağlığın bilgisini, cihazını, teknolojisini üretmek. Bunu da başaracağız, en iyisini yapacağız" dedi.

Memişoğlu, kentteki bir otelde düzenlenen AK Parti Edirne 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bugün dünyada vahşet ve sömürü medeniyetinin hakim olduğunu söyledi.

Dünyada çocuk ve kadınları katleden, insanları birbirine düşüren, kardeşi kardeşe kırdıran, insanları sömüren bir kötülük medeniyetinin hakim olduğunu ifade eden Memişoğlu, Türkiye'nin ise "Bu kötülük medeniyetine yeter" diyen, "Biz barış ve iyilik tarafıyız" diyen bir lidere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sahip olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin sadece bu ülkenin insanlarının vebalini değil, Türkiye'den medet uman, dünyadaki gariplerin de veballini taşıdığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti: "Biz hiçbir zaman kötü olmadık. Gittiğimiz yere hep barış getirdik, hep iyilik götürdük, hep insani tarafı ön planda tuttuk. Düşene yardım eden, savaşta birbirini kıran insanları, devletleri barıştıran bir medeniyetiz. İki gün evvel gördük, neredeyse birbirine savaş açacak Etiyopya ve Somali'yi bir araya getirip barıştıran bir lidere sahibiz. Suriye'de Müslüman'ın Müslüman'ı kırdığı, aynı inanca sahip insanların birbirini kırdığı bir düzene yeniden barış, huzur getirmeye çalışan bir lidere, bir medeniyete sahibiz.

Bizim ise yapacağımız bu medeniyette bir araya gelmek. Böyle canıgönülden bir araya gelip gücümüzü birleştirmek. Farklılıklarımızı bir araya getirerek zenginlik haline getirmek. Kötülüğe karşı mücadele etmek. Birlikte olmak kadar çok çalışmak da önemli. Kötülük kuvvetli ise biz ondan daha kuvvetli olmalıyız." Memişoğlu, başka düşüncede olsa da ülke sevgisi olan, iyi niyetli insanların da bu hedefe ortak edilmesi gerektiğine işaret etti.

- "Türkiye AK Parti iktidarlarında çağ atladı" Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti iktidarlarında Türkiye'nin çağ atladığını belirtti. Bunun en iyi örneklerinin birinin de sağlık hizmetlerinde yaşandığını vurgulayan Memişoğlu, "23 sene önce neler vardı? Sadece bir kişi 2002 senesinde ancak iki kez sağlık hizmetine ulaşabiliyordu, bugün her bir vatandaşımız 11,4 kez sağlık hizmetine ulaşabiliyor. Çok methedilen Avrupa'nın ortalaması 6,4. Bakmayın bazılarının, birkaç çapulcunun hatası yüzünden sağlık sistemimizi kötülediğine, bugün baktığımız zaman sadece bir günde 3 milyon insanımıza sağlık hizmeti verebilen bir ülkeyiz." diye konuştu.

Memişoğlu, Türkiye'nin günde 3 milyon kişiye, yani 3 milyon nüfuslu 60 ülkenin insanına yakın insana sağlık hizmeti veren bir ülke haline geldiğinin altını çizdi. Sağlık hizmetlerinde bazı branşlarda, birinci basamak koruyucu hizmetlerde eksikler olduğunu ancak bunun da kısa sürede giderileceğini anlatan Memişoğlu, "Liderimiz iddialı, biz de iddialıyız, kimseden korkmuyoruz, kimse bizi bu yoldan vazgeçiremeyecek." dedi.

Memişoğlu, kendisinin Amerika, Çin ve Avrupa ülkelerindeki sağlık hizmetleri sunumuna yakından şahitlik ettiğini, bu noktada Türkiye'nin sağlık hizmetleri sunumunda dünyanın en iyi ülkesi olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu noktada geldiği yeri daha üste taşımak için çalıştıklarını vurgulayan Memişoğlu, "Hedefimiz Sağlıklı Türkiye Programı'yla sağlığın bilgisini, cihazını, teknolojisini üretmek. Bunu da başaracağız, en iyisini yapacağız." diye konuştu.

- "Bertaraf edilmesi gereken üç risk var" Türkiye'nin bertaraf etmesi gereken üç riski olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti: "Bunlardan ilki hareketsizlik ve kilo, çünkü bu toplumun yüzde 60'ı kilolu. İkincisi Cumhurbaşkanı'mız da çok kızıyor sigara bağımlılığı, internet bağımlılığı gibi bağımlılıklar, üçüncüsü aile. Ailelerimiz küçülüyor, nüfusumuz azalıyor, doğurganlık oranımız yüzde 1,5'in altına düşmüş durumda. Bu veriler gelecekte nüfusumuzun yaşlandığını değil azaldığını gösteriyor. Bugün kötülük medeniyeti dediğimiz, 45 bin kişiyi katleden canilerin doğurganlık oranı yüzde 4. Onun için Cumhurbaşkanı'mızın dediği gibi her evin üç çocuğu olması gerekiyor. Toplumun farkındalığıyla bunu başaracağımıza inanıyorum."