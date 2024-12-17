Edirne'de kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünler tüm yurtta satılıyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünlerin "Edirne Yöresel" markasıyla Türkiye genelinde birçok markette satıldığını söyledi.

Edirne'de kadın kooperatifleri üyesi girişimci kadınlara tanıtım, pazarlama ve maliyet hesaplama konularında eğitim verildi.

Vali Sezer, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapan Edirne'nin zengin bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

Edirne'nin farklı kültürlere ev sahipliği yapan bir kent olduğuna ifade eden Sezer, "Böyle bir coğrafyanın içerisinde, gastronomi alanında büyük bir şansımız var. Edirne hem saray mutfağı hem de Balkan mutfağının olduğu bir şehir." dedi.

Sezer, Edirne'nin aynı zamanda önemli bir tarım şehri olduğunu belirterek, çeltik, buğday, ayçiçeği ve kanola üretiminde ilk sıralarda yer aldıklarını dile getirdi.