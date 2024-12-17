Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        GÜNCELLEME - Edirne'de kağıt toplama aracına yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden 1'i hastanede öldü, saldırgan gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 13:14 Güncelleme: 17.12.2024 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Edirne'de kağıt toplama aracına yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıda yaralanan 2 kişiden 1'i hastanede öldü, saldırgan gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre A.D, içinde Y.K. ve T.G'nin bulunduğu kağıt toplama kamyonuna Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde ateş açtı.

        Yaralanan Y.K. ve T.G. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durumu ağır olan Y.K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinden otomobille ayrılan A.D'yi kısa sürede yakaladı.

        - Valilik açıklaması

        Edirne Valiliğinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Daha önceden aralarında husumet olduğu belirlenen iki grup arasında silahlı saldırı gerçekleşmiş, özel bir şahsa ait kağıt toplama aracında çalıştığı belirlenen 2 kişi yaralanmış, olayın faili şahıs silahıyla birlikte yakalanmıştır." ifadeleri kullandı.

        - Belediye açıklaması

        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamada ise sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında olayın belediye ile ilişkilendirildiği durumunun gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Olayda zarar gören araç, özel bir şahsa ait kağıt toplama aracı olup, saldırı bu şahsa bağlı çalışan personeline yönelik gerçekleşmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, söz konusu olayın belediyemizle hiçbir bağlantısı bulunmadığını önemle belirtiriz." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        İETT otobüsü kaldırımdakilere çaptı! Feci kaza can kaybı var
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Rojin'in 18 gün boyunca gölde olduğu belirlendi!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Ankara’da nitelikli dolandırıcılık! 103 gözaltı! 250 milyon lira zarar
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Kazıklarla inşa edilen yüzen köy!
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Oksijen yerine azot gazı verilmişti! Ege Avcı'dan acı haber!
        Oksijen yerine azot gazı verilmişti! Ege Avcı'dan acı haber!
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        AB Komisyonu Başkanı Ankara'da
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Edirne'de kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünler tüm yurtta satıl...
        Edirne'de kadın kooperatiflerinin ürettiği yöresel ürünler tüm yurtta satıl...
        Atık toplama aracına silahlı saldırı; 1'i ağır, 2 yaralı
        Atık toplama aracına silahlı saldırı; 1'i ağır, 2 yaralı
        Trakya Üniversitesinde afet bilincini arttırmak amacıyla maket sergisi düze...
        Trakya Üniversitesinde afet bilincini arttırmak amacıyla maket sergisi düze...
        Edirne'de kağıt toplama aracına yönelik silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Edirne'de kağıt toplama aracına yönelik silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Edirne'de mahallerinde "Temizlik Seferberliği" başlatıldı
        Edirne'de mahallerinde "Temizlik Seferberliği" başlatıldı
        Trakya Teknopark'ta bir firma stok yönetimi alanındaki yazılımlarını Avrupa...
        Trakya Teknopark'ta bir firma stok yönetimi alanındaki yazılımlarını Avrupa...