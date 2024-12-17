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        TÜ'de konservatuar öğrencileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde konser verdi

        Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Konservatuvar Kampüste" Projesi kapsamında konservatuvar öğrencileri konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 16:14 Güncelleme: 17.12.2024 - 16:25
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        TÜ'de konservatuar öğrencileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde konser verdi
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        Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Konservatuvar Kampüste" Projesi kapsamında konservatuvar öğrencileri konser verdi.

        TÜ Devlet Konservatuarı Müdürü Tanju Araboğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen etkinlikte, proje kapsamında konserlerin ilkini bugün düzenlediklerini söyledi.

        TÜ logosu olan her yerde müzik yapmayı amaçladıklarını ifade eden Araboğlu, "İlköğretim 5. sınıftan, lisansüstü öğrencilere kadar geniş bir öğrenci profiline sahip konservatuvar vasıtasıyla tüm öğrencilerimizi müzikle buluşturmak istiyoruz. Müzik bireylerin derin duygularının ve kendi dünyasını şekillendirmesinde de büyük rol oynar. Bu proje sayesinde bütün öğrencilerimizi müzikle bir araya getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Konuşmanın ardından konservatuar öğrencileri çaldıkları çeşitli enstrümanlarla mini konser verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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