TÜ'de konservatuar öğrencileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde konser verdi
Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Konservatuvar Kampüste" Projesi kapsamında konservatuvar öğrencileri konser verdi.
Trakya Üniversitesinde (TÜ) "Konservatuvar Kampüste" Projesi kapsamında konservatuvar öğrencileri konser verdi.
TÜ Devlet Konservatuarı Müdürü Tanju Araboğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde düzenlenen etkinlikte, proje kapsamında konserlerin ilkini bugün düzenlediklerini söyledi.
TÜ logosu olan her yerde müzik yapmayı amaçladıklarını ifade eden Araboğlu, "İlköğretim 5. sınıftan, lisansüstü öğrencilere kadar geniş bir öğrenci profiline sahip konservatuvar vasıtasıyla tüm öğrencilerimizi müzikle buluşturmak istiyoruz. Müzik bireylerin derin duygularının ve kendi dünyasını şekillendirmesinde de büyük rol oynar. Bu proje sayesinde bütün öğrencilerimizi müzikle bir araya getirmeyi hedefliyoruz." dedi.
Konuşmanın ardından konservatuar öğrencileri çaldıkları çeşitli enstrümanlarla mini konser verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.