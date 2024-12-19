Edirne'deki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 6'sı hakkında "ev hapsi" kararı

Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde şüpheli A.D, önceki gün içerisinde Yücel Kara ve T.G'nin bulunduğu kağıt toplama kamyonuna silahla ateş etmiş, kamyonda bulunan Yücel Kara ile T.G. yaralanmıştı.

Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen zanlılardan T.D, E.D, T.D, A.D, E.D. ve M.D. hakkında "ev hapsi" ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi, bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

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