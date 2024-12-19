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        Edirne'deki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 6'sı hakkında "ev hapsi" kararı

        Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 6'sı hakkında "ev hapsi" kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 20:09 Güncelleme: 19.12.2024 - 20:16
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        Edirne'deki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 6'sı hakkında "ev hapsi" kararı
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        Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 6'sı hakkında "ev hapsi" kararı verildi.

        Olayla ilgili gözaltında bulunan 12 şüpheliden 5'i emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen zanlılardan T.D, E.D, T.D, A.D, E.D. ve M.D. hakkında "ev hapsi" ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi, bir şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.D. ise dün tutuklanmıştı.

        - Olay

        Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde şüpheli A.D, önceki gün içerisinde Yücel Kara ve T.G'nin bulunduğu kağıt toplama kamyonuna silahla ateş etmiş, kamyonda bulunan Yücel Kara ile T.G. yaralanmıştı.

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kara, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, şüpheli A.D. yakalanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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