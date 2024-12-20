Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de ilkokul öğrencileri "ev işlerini" öğreniyor

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de ilkokul öğrencileri Günlük Yaşam Becerileri Evi'ndeki atölyelerde ev işlerini öğreniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 12:32 Güncelleme: 20.12.2024 - 12:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de ilkokul öğrencileri "ev işlerini" öğreniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de ilkokul öğrencileri Günlük Yaşam Becerileri Evi'ndeki atölyelerde ev işlerini öğreniyor.

        Edirne Valisi Yunus Sezer himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Şehit Asım İlkokulu ek binasında Günlük Yaşam Becerileri Evi oluşturuldu.

        Ek bina, oda oda hazırlanarak kimi odaya ütü masası, kimi odaya dikiş makinesi konuldu. Bazı bölümler mutfak bir kısmı da marangozhane gibi tasarlandı.

        Burada eğitim alan ilkokul öğrencilerine, perde takma, ütü, temizlik ve dikiş yapma gibi çeşitli beceriler kazandırılıyor.

        - "Öğrencilerimiz pratik yapma fırsatı buluyor"

        Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, AA muhabirine, proje kapsamında eğitim alan çocukların günlük yaşam becerileri kazandığını söyledi.

        Öğrencilere günlük yaşamlarını kolaylaştıracak eğitimler verdiklerini belirten Yılmaz, "Günlük Yaşam Becerileri Atöylesi'nde çocuklarımız perde nasıl asılır, çamaşır nasıl katlanır, yatak nasıl düzeltilir, ütü nasıl yapılır gibi becerileri elde ediliyor. Neşeli Mutfak Atölyesi'nde ise öğrencilerimiz pratik yapma fırsatı buluyor. Minik Marangozlar Atölyesi'nde çocuklarımız el aletlerini tanıyıp nasıl kullanacaklarını öğreniyor. Pratik El Becerileri Atölyesi'nde ise dikiş yapıp, kıyafet modeli ortaya çıkarma çalışmalarımız oluyor." dedi.

        - 1000'i aşkın öğrenci çalışmalara katıldı

        Yılmaz, Günlük Yaşam Becerileri Evi'ne 30 okulun ziyarette bulunduğunu anlatarak, 1000'i aşkın ilkokul öğrencisinin çalışmalara katıldığını dile getirdi.

        Resmi ve özel tüm okulların projeye dahil olduğunu ve randevu sistemiyle katılım sağladıklarını aktaran Yılmaz, "Bu çalışmalar bir taraftan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli sisteminin eğitim çıktılarına ulaşmamızı kolaylaştırırken bir taraftan da Bakanlığımızın Yaşam Becerileri Projesi'ndeki çıktıları elde etmemizi sağlıyor. Öğrencilerimizin bir taraftan günlük yaşam sürdürülürken verilen hizmetleri öğrenmeleri bir taraftan da aileleriyle ilgili ev işlerinde empati yapmaları hedefleniyor." diye konuştu.

        Çocukların eski dönemlere göre daha fazla kapalı ortamda, evlerde zaman geçirdiğine değinen Yılmaz, öğrencilerin aldıkları eğitimle yaşamın içerisinde yer aldıklarını kaydetti.

        - "Öğrencilerimiz evde annesine yardımcı oluyor"

        Neşeli Mutfak Atölyesi Sorumlusu öğretmen Asya Koç ise atölyelerde öğrencilere basit düzeydeki günlük yaşam becerisi eğitimi verdiklerini söyledi.

        Öğrencilerin masa düzeni kurmayı, sofra toplamayı, bulaşık makinasına tabak çanak yerleştirmeyi öğrendiğini ifade eden Koç, "Günlük yaşam becerilerini edinen öğrencimiz evde annesine yardımcı oluyor. Kurabiye, kek yapıyoruz, turşu kuruyoruz. Burada çocuklarla hem öğrenip hem de eğlenerek eğlenceli vakit geçiriyoruz." dedi.

        Pratik El Becerileri Atölyesi Sorumlusu öğretmen Semra Özer da öğrencileri dikiş makinasıyla tanıştırdıklarını, günlük yaşamla ilgili en basitinden düğme dikmeyi öğrettiklerini belirterek, "Çocuklar ileriki yaşlarında, üniversitede ve hayatlarında ihtiyaç duyacakları tüm gereksinimlerini bu atölyelerde kazanmış oluyorlar." ifadelerini kullandı.

        İlkokul 4. sınıf öğrencisi Ada Nil Yenilmez ise atölyede yemek masası kurmayı ve toplamayı, kurabiye yapmayı öğrendiğini söyledi.

        Atölyede gelmeden önce ev işlerini çok yapmadığını anlatan Yenilmez, bundan sonra annesine ev işlerine yardımcı olacağını ifade etti.

        Öğrencilerden Kuzey Ustabaşı da oda toplamayı, ütü yapmayı öğrendiğini ve her atölyede yeni beceriler kazandığını anlattı.

        Öğrencilerden Yavuz Kağan Oy ise atölyelerde öğrendikleri sayesinde ailesine ve işlerinde daha fazla yardımcı olacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Polisten ünlü mimara silahlı saldırı!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Denizin dibindeki kaçak yapı "pes artık" dedirtti!
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Katil Semih Çelik'in ailesi soyadlarını değiştiriyor
        Almanya'da "Suriyelilerin dönüşü" panik yarattı
        Almanya'da "Suriyelilerin dönüşü" panik yarattı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Yabancı turist sayısı 50 milyonu aştı
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Göz gözü görmüyor! İki ilde uçuşlar ertelendi
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Dünyadan önce Türkiye'de satışa sunuldu
        Erkek hali yüreğine indi
        Erkek hali yüreğine indi
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        Ayvalık açıklarında keşfedildi! Çok iyi korunmuş
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        ABD'den Türkiye'ye Rus gazı muafiyeti
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        Kasımpaşa U19 takımıyla tarih yazdı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Bakan Ersoy açıkladı! 1055 sikke iade edildi
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünyada en çok dolar milyarderi hangi şehirlerde yaşıyor?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Dünya'nın düz olmadığı kesin! Ama hala buna inananlar var! Peki nasıl?
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Amerikalıların Kanada için yaptığı o espriler dizilerde bile yer buldu
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Buruk transfere değil maça odaklı!
        Enflasyondan beter
        Enflasyondan beter
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı
        'Kızılcık Şerbeti'nde uyarı yapılmıştı

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de yoğun sis; görüş mesafesi 50 metrenin altında
        Edirne'de yoğun sis; görüş mesafesi 50 metrenin altında
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de yoğun sis etkili oldu
        Edirne'de yoğun sis etkili oldu
        Edirne'de seyir halindeki otomobil yandı
        Edirne'de seyir halindeki otomobil yandı
        Edirne'deki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 6'sı hak...
        Edirne'deki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan zanlılardan 6'sı hak...