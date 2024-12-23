Edirne'de asayiş

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir kişi kayıp babasının bulunması için polise başvurdu.

M.G, polis merkezine giderek babası M.G'nin sabah evden çıktığını, bir daha eve dönmediğini belirterek, polisten babasının bulunmasını istedi.

Polis, kayıp babanın bulunması için soruşturma başlattı.

- Kendisini darp eden eşinden şikayetçi oldu

Uzunköprü ilçesinde bir kadın kendisini darp eden eşinden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde yaşayan T.D, eşi G.D'nin kendisini darp ettiğini belirterek şikayetçi oldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Karbonmonoksit zehirlenmesi

Uzunköprü ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hastaneye başvurdu.