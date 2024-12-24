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        Edirne'deki şehir stadyumunun yerine kent meydanı yapılacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 25 Kasım Stadyumu'nun yerine şehir meydanı yapılacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 11:27 Güncelleme: 24.12.2024 - 11:44
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        Edirne'deki şehir stadyumunun yerine kent meydanı yapılacak
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 25 Kasım Stadyumu'nun yerine şehir meydanı yapılacağını söyledi.

        Vali Sezer, vatandaş buluşmaları kapsamında Fatih Mahallesi sakinleriyle kafede bir araya geldi.

        Kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Sezer, şehir merkezindeki eski stadyumun yıkılacağını ifade etti.

        Stadyumun yerine Edirne'ye yakışacak bir şehir meydanı yapılacağını belirten Sezer, "Stadyumun yıkım ihalesi yapıldı. Oranın şehir meydanı olması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla beraber çalışıyoruz. İnşallah orayı şehir meydanı haline getireceğiz. O alanda çok güzel etkinlik alanları olacak."

        - 25 Kasım Stadyumu

        1950'li yıllarda yapılan Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre 3 bin 500 seyirci kapasiteli stadyum uzun yıllar futbol müsabakaları, törenler ve etkinliklere ev sahipliği yaptı.

        Nesine 3. Lig'de mücadele eden Edirnespor, geçen sezona kadar maçlarını stadyumda oynadı. Kulüp, yıkım kararının alınmasının ardından maçlarını Tuncaspor Tesisleri'nde oynamaya başladı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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