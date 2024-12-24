Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2024 - 13:30 Güncelleme: 24.12.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

        Zanlıların üst aramalarında 29 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Patlayıcı üretim fabrikasında patlama! 12 can kaybı var
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Kadınların çalıştığı fabrikaydı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Soruşturma talimatı verdik
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        Utanç Tepesi'nden Gazze seyri
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        "Türkiye'de ciddi bir enflasyon, hayat pahalılığı sorunu var"
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Enerji Bakanlığı’ndan heyet Suriye'ye gidecek
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        Okan Buruk başarıya doymadı!
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        O reklam panosu mahkemelik oldu
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Nikâhtaki kerametin peşine düştüler
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        Serdar Ortaç, hâkim karşısında
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        "Kaçmadım işte kanıtı"
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Karısını darp ederken araya giren oğlunun boğazını kesti!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        Bir zamanlar bir güç sembolüydü!
        2025'in en şanslı burçları
        2025'in en şanslı burçları
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        "Galatasaray'ın 8 değişiklik hakkı var"
        Trump Grönland'ı neden istiyor?
        Trump Grönland'ı neden istiyor?

        Benzer Haberler

        Edirne OSB'de istihdamın 6 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor
        Edirne OSB'de istihdamın 6 bin kişiye çıkarılması hedefleniyor
        Edirne'deki şehir stadyumunun yerine kent meydanı yapılacak
        Edirne'deki şehir stadyumunun yerine kent meydanı yapılacak
        Bulgarların tercihi Edirne'de yılbaşı öncesi otellerin rezervasyon doluluk...
        Bulgarların tercihi Edirne'de yılbaşı öncesi otellerin rezervasyon doluluk...
        Meriç Spor Kulübü yönetiminden İlçe Kaymakamı Ayte'ye ziyaret
        Meriç Spor Kulübü yönetiminden İlçe Kaymakamı Ayte'ye ziyaret
        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 10 düzensiz göçmen yakalandı
        Trakya'da sağanak etkili oluyor
        Trakya'da sağanak etkili oluyor