Edirne Devlet Tiyatrosunda ocak ayında iki oyun sahnelenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Edirne Sahnesi'nde gelecek ay "Harikalar mutfağı" ve "Dolu düşün, boş konuş" oyunları izlenebilecek.

Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'ndaki sahnede yeni yılın ilk ayının ilk oyunu, Sıdıka Derya Gümral‘ın yönettiği tek perdelik çocuk oyunu "Harikalar mutfağı" olacak.

Hayat koşturmacası içinde yaşam mücadelesi veren bir aile ve dostlarının, birbirleriyle ve kendileri ile olan kopuk ilişki bağlarını, yalnızlıklarını, hayattaki anlam arayışlarını abartılı bir üslupla anlatan trajikomik bir hikaye tek perdede sunulacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu oyuncularının sahneye koyacağı oyun 14,15 Ocak’ta saat 20.00'de izlenebilecek.