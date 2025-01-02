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        Hersekzade Ahmet Paşa Camisi restorasyonun ardından ibadete açıldı

        Edirne'nin Keşan ilçesindeki tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camisi, restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 18:41 Güncelleme: 02.01.2025 - 18:46
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        Hersekzade Ahmet Paşa Camisi restorasyonun ardından ibadete açıldı
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        Edirne'nin Keşan ilçesindeki tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camisi, restorasyon çalışmalarının ardından ibadete açıldı.

        Osmanlı sadrazamlarından Ahmet Paşa tarafından 16. yüzyılda inşa ettirilen kare planlı cami, geçmişte çeşitli restorasyonlar gördü.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 3 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

        Restorasyon kapsamında cami minaresi tamamen söküldü. Yine ilçede çıkarılan ve ocaktan alınıp işlenen taşlarla minare tekrar yapıldı. Cami güçlendirildi, çevre düzenlemesi ve iç kısımlardaki ince işçilik tamamlandı.

        Keşan ilçesi Büyük Cami Mahallesi'nde caminin ibadete açılması nedeniyle program düzenlendi.

        Programa, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ve vatandaşlar katıldı.

        Milletvekili Aksal, gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin restorasyonun ardından çok güzel bir görünüme kavuştuğunu belirtti.

        Ecdadın yadigarlarına ve emanetlerine sahip çıkarak gelecek kuşaklara aktarılmasını sağladıklarını anlatan Aksal, "Bu kapsamda camimizin çok ciddi restorasyona ihtiyacı vardı. Yaklaşık 3 yıldır camimiz ibadete kapalıydı. Kalem işleri yenilendi, minaresi ve bahçesi yenilendi. Bu mübarek kandil gecesinde camimizi tekrar ibadete açıyoruz. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Okunan duanın ardından restorasyonu tamamlanan cami yeniden ibadete açıldı. Vatandaşlar akşam namazını Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nde kıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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