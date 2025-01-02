Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
Edirne'de yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Edirne'de yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.
Kentte sabah saatlerinden itibaren görülen sis, akşam saatlerinde yoğunlaştı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Kentteki tarihi yapılar sisin etkisiyle gözden kayboldu.
Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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