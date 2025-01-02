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        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor

        Edirne'de yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 20:18 Güncelleme: 02.01.2025 - 20:22
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        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
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        Edirne'de yoğun sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren görülen sis, akşam saatlerinde yoğunlaştı.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

        Polis ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

        Kentteki tarihi yapılar sisin etkisiyle gözden kayboldu.

        Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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