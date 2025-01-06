Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Fenerbahçe taraftarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre. Keşan Fenerbahçeliler Derneğince ilçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıya katılan Özcan, taraftarlarla sohbet etti.

Sporcu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Özcan, dernek üyelerine ve Fenerbahçe'ye başarı diledi.

- Havsa'da belediye ekiplerinin çalışmaları Havsa Belediyesince ilçede başlatılan altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri ilçe genelinde kanalizasyon temizliği gerçekleştirdi. Kanalizasyon hattında da onarımlar yapan ekipler, ilçe genelinde yol tamir çalışmalarına da başladı.