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        Edirne'den kısa kısa

        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Fenerbahçe taraftarlarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 10:03 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:03
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        Edirne'den kısa kısa
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        Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Fenerbahçe taraftarlarıyla bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre. Keşan Fenerbahçeliler Derneğince ilçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıya katılan Özcan, taraftarlarla sohbet etti.

        Sporcu ve sporcuyu desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Özcan, dernek üyelerine ve Fenerbahçe'ye başarı diledi.

        - Havsa'da belediye ekiplerinin çalışmaları

        Havsa Belediyesince ilçede başlatılan altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri ilçe genelinde kanalizasyon temizliği gerçekleştirdi.

        Kanalizasyon hattında da onarımlar yapan ekipler, ilçe genelinde yol tamir çalışmalarına da başladı.

        - "Hoş Geldin Bebek Projesi" sürüyor

        Keşan ilçesinde "Hoş Geldin Bebek Projesi" kapsamında aileler ziyaret edildi.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri bazı aileleri ziyaret etti.

        Ekipler ziyaret ettikleri aileleri tebrik ederek, hediye takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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