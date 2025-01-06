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        Edirne'de Hindistan vatandaşını kaçırarak fidye isteyen 3 sanığa 15'er yıl hapis

        Edirne'de geçen yıl önce Hindistan vatandaşını kaçırarak ailesinden fidye isteyen 3 sanığa 15'er yıl hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 14:20 Güncelleme: 06.01.2025 - 14:20
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        Edirne'de Hindistan vatandaşını kaçırarak fidye isteyen 3 sanığa 15'er yıl hapis
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        Edirne'de geçen yıl önce Hindistan vatandaşını kaçırarak ailesinden fidye isteyen 3 sanığa 15'er yıl hapis cezası verildi.

        Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Pakistan uyruklu tutuklu sanıklar B.N, F.T. ve E.İ. ile sanık avukatı katıldı. Hindistan vatandaşı A.K.R. duruşmaya katılmadı.

        Duruşmada üzerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, sadece yurt dışına kaçmak istediklerini ileri sürdü.

        Mahkeme heyeti sanıklara "Yol kesme suretiyle silahla birden fazla kişi yağma" ve "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15'er yıl hapis cezası verdi.

        - Olay

        18 Mayıs 2024 yılında Edirne'de iş vaadiyle kandırdıkları Hindistan vatandaşını alıkoyan ve ailesinden 500 bin rupi fidye isteyen 3'ü Pakistan uyruklu ve şüphelilere evini kiralayan Türk vatandaşı M.K. polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanmış, Hindistan uyruklu A.K.R. de kurtarılmıştı.

        Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, şüphelilere evini kiralayan ev sahibi ise serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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