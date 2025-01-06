Edirne'de Hindistan vatandaşını kaçırarak fidye isteyen 3 sanığa 15'er yıl hapis

18 Mayıs 2024 yılında Edirne'de iş vaadiyle kandırdıkları Hindistan vatandaşını alıkoyan ve ailesinden 500 bin rupi fidye isteyen 3'ü Pakistan uyruklu ve şüphelilere evini kiralayan Türk vatandaşı M.K. polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanmış, Hindistan uyruklu A.K.R. de kurtarılmıştı.

Mahkeme heyeti sanıklara "Yol kesme suretiyle silahla birden fazla kişi yağma" ve "Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15'er yıl hapis cezası verdi.

Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya Pakistan uyruklu tutuklu sanıklar B.N, F.T. ve E.İ. ile sanık avukatı katıldı. Hindistan vatandaşı A.K.R. duruşmaya katılmadı.

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