Edirne'de durdurulan takside 4 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de durdurulan takside 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de durdurulan takside 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri taksiyi Kıyık Caddesi'nde durdurdu.
Araçta Tunus uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Taksi sürücüsüne eksikleri nedeniyle cezai işlem uygulanırken, araç yediemin otoparkına götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.