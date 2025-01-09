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        Edirne'de trafik kazasında yaşamını yitiren merhum gazeteci Berk Söylemez'in anısına fidan dikildi

        Trafik kazasında hayatını kaybeden TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in anısına fidan dikimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 14:42 Güncelleme: 09.01.2025 - 14:55
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        Edirne'de trafik kazasında yaşamını yitiren merhum gazeteci Berk Söylemez'in anısına fidan dikildi
        ABONE OL

        Trafik kazasında hayatını kaybeden TRT Haber kameramanı ve Edirne Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Berk Söylemez'in anısına fidan dikimi yapıldı.

        Kentte görev yapan basın mensupları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Edirne Orman İşletme Müdürlüğünün desteğiyle Hasanağa köyü ağaçlandırma sahasına 100 fidan dikti.

        Söylemez'in ablası Reyhan Kaplan, yapılan etkinlikle kardeşini gururla andıklarını ifade etti.

        Kardeşinin hatırasının yaşatıldığını belirten Kaplan, "Ben ilk kaza geçirdiği gece ambulansla Berk'i alıp giderken 'Nasıl bu kadar insanı kısa sürede toplayabildin?' demiştim. Onun güzelliği, arkadaşlarının güzelliği bunu başardı. Hepinize teşekkür ediyorum. Berk yok ama sizler onun ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu bize hissettiriyorsunuz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı

        Galeri
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