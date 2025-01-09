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        Edirne Valisi Sezer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:20 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:20
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        Edirne Valisi Sezer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sezer, mesajında gazeteciliğin, doğruluk, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındıran, fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu belirtti.

        Demokrasinin gelişmesinde ve toplumsal bilincin oluşturulmasında büyük katkıları bulunan basının, zaman mefhumu tanımadan büyük bir fedakarlıkla yaptıkları çalışmaların her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Kıymetli basın mensuplarımız, tarihi, kültürü ve doğal güzelliklerinden geleneksel özelliklerine kadar birçok alanda oldukça büyük potansiyele sahip Edirne’mizi ülkemize ve dünyaya tanıtmak konusunda büyük gayret sarf etmektedirler. Bunun yanı sıra şehrimizin sorunlarına hassasiyetle yaklaşarak çözüm odaklı bakışla gündemi belirleyen basın mensupları diğer yönden vatandaşla devlet arasında köprü görevi üstlenerek yapmış oldukları haber, araştırma, yorum ve görüşlerle de bizlerin çalışmalarına ışık tutmaktadır.

        Bu duygu ve düşüncelerle, gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden çalışan, vatandaşlarımızın kesintisiz bilgi almasını sağlayan, aynı zamanda Edirne’mizin tanıtımına büyük katkı sunan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, vazifelerinizde üstün başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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