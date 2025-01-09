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        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 16:09 Güncelleme: 09.01.2025 - 16:09
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        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

        M.B. idaresindeki 16 KFJ 12 plakalı otomobil, Ağaçpazarı Caddesi girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.G'ye çarptı.

        Yaya H.G'nin yaralandığı kaza sebebiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

        Yaralı kadın, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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