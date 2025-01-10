Edirne Belediye Başkanı Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Akın, belediyeye ait sosyal tesislerde düzenlenen programda, vatandaşların ve belediyenin sesini duyuran gazetecileri çok önemsediğini belirtti.

Son zamanlarda yapılan düzenlemelerle özellikle yerel basının sesinin kısılmak istendiğini ileri süren Akın,"Biz bundan çok büyük üzüntü duyuyoruz. Basının sustuğu toplumlarda kesinlikle demokrasiden bahsedemeyiz. Ben her zaman basındaki emekçi gazetecilerimize, halkın sesi olan gazetecilerimize tarafsız ve adil olmaya çalıştım. Hem bizim sesimiz olduğunu için, hem yeri geldiğinde bizi uyardığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Akın, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.