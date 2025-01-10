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        Edirne'de PTT çalışanları meslektaşlarının silahla öldürülmesini protesto etti

        Edirne'de PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:23 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:27
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        Edirne'de PTT çalışanları meslektaşlarının silahla öldürülmesini protesto etti
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        Edirne'de PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto etti.

        Birlik Haber-Sen Edirne İl Temsilcisi Hasan Akartuna, PTT Selimiye Dağıtım ve Toplama Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, mesai arkadaşları Selim Okumuş ve Ömer Beyazıt'ı silahlı saldırı sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

        Yaşanan olayın herkesi derinden üzdüğünü belirten Akartuna, "Bu insanlık dışı ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Masum insanlara yönelik bu tür kalleşçe eylemler son bulmadıkça sadece PTT çalışanları değil, tüm toplum derinden yaralanacaktır." ifadelerini kullandı.

        Katilin daha önce de başka bir kamu çalışanını yaraladığını ifade eden Akartuna, şunları kaydetti:

        "Birlik Haber-Sen olarak bu sürecin yakın takipçisi olacağımızı ve gereken tüm desteği sunacağımızı belirtiyoruz. Bu elim olay sadece PTT camiasının değil bütün bir toplumun kanayan yarasıdır. Kamu hizmetine yönelik her türlü saldırı, vatandaşın yaşam hakkına ve hizmet alma hakkına saldırıdır. Kamu çalışanları görevlerini yerine getirirken, can güvenliklerinden endişe duymak zorunda bırakılmamalıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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