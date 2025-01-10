Vali Sezer, maddi sıkıntı içindeki Edirnespor için bir kez daha destek istedi:

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirnespor için daha önce yaptığı destek çağrısını yineleyerek teknik heyet ve futbolcularının sözleşme feshine gittiği Edirnespor'a destek olunması gerektiğini söyledi.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, kenti temsil eden Edirnespor'un başarısı için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.

Takımın 3. Lig'den düşmemesi için girişimlerde bulunduklarını ve verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ifade eden Sezer, "Ancak takımın ligi tamamlaması için yeterli bir finansman bulunamıyor ve bu noktada yönetim de zor durumda kalmış." dedi.

Sezer, Edirnespor'un daha iyi yerleri hak ettiğini dile getirdi.

Edirnespor'un maçı olduğu zaman şehrin takıma destek vermesi gerektiğini söyleyen Sezer, şunları kaydetti:

"Stat dolsun ve festival alanı gibi olsun. Edirnespor'un üst liglere, hatta Süper Lig'e çıkmasını istiyoruz. Edirne bir başkent. Bu süreçten dolayı gerçekten üzülüyorum. Edirnespor'un ve Edirne'nin isminin her yerde duyulmasını istiyoruz. Bu manada herkesin 'Edirne sevdalısı' olarak destek vermesini istiyoruz.

'Kaderine terk edelim' anlayışı var, bu da beni bir vali olarak gerçekten üzüyor. Edirne'mizin güzel insanlarına, iş adamlarına ve sivil toplum örgütlerine sesleniyorum; Edirnespor'a sahip çıkalım. Edirnespor tekrar amatör lige düşmesin. Herkes karınca kararınca biraz destek olsun. Kocaman bir şehir, spor takımı sırtlanır götürülür."

Sezer, daha önce de sarı-kırmızılı ekip için destek çağrılarında bulunmuştu.