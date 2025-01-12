Edirne'de jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi.
İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çöpköy İlk ve Ortaokulu'nda temel trafik eğitimi düzenlendi.
Uzunköprü Jandarma Komutanlığı trafik timleri ile İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri mobil trafik aracı yardımıyla öğrencileri bilgilendirdi.
Ekipler, trafik işaret ve levhaları, yayaların uyması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçişler, servis araçlarının kullanımı, araç kullanımı için gereken şartlar, güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı ve görünürlük konularında öğrencilere bilgi verdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.