Edirne'de jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çöpköy İlk ve Ortaokulu'nda temel trafik eğitimi düzenlendi.

Uzunköprü Jandarma Komutanlığı trafik timleri ile İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri mobil trafik aracı yardımıyla öğrencileri bilgilendirdi.

Ekipler, trafik işaret ve levhaları, yayaların uyması gereken kurallar, karşıdan karşıya geçişler, servis araçlarının kullanımı, araç kullanımı için gereken şartlar, güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanımı, güvenli bisiklet kullanımı ve görünürlük konularında öğrencilere bilgi verdi.