Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 4 gündür devam eden kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor

        Edirne'de 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 08:24 Güncelleme: 15.01.2025 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 4 gündür devam eden kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor
        ABONE OL

        Edirne'de 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor

        Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte pazar günü başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman lapa lapa yağan kar, sınır bölgelerinde ise daha yoğun görülüyor.

        Hava sıcaklığının 0 derece olduğu kentte kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağanak yağmur, kar yağışı uyarıları
        Sağanak yağmur, kar yağışı uyarıları
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        4 yaşındaki oğlunu boğup çöpe atmıştı! Katil anne tutuklandı!
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        İsrail'de ateşkes beklentisi
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        Kilo verince yağlar nereye gider?
        "Çocuktan al gişeyi"
        "Çocuktan al gişeyi"
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        Kapıcı gündelikçi primleri belli oldu
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Doğum günü kutlaması faciayla bitti!
        Starbucks'ta ürün almayanlar kafeyi ve tuvaletleri kullanamayacak
        Starbucks'ta ürün almayanlar kafeyi ve tuvaletleri kullanamayacak
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Akdoğan'dan Habertürk'e açıklamalar
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Mourinho'nun transfer listesi belli oldu!
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Çöpte bulduğu 30 bin doları sahibine verdi
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Meta'dan şoke eden LGBTQ+ kararı!
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Balkondan düşerek ölmüştü! Eşi tahliye edildi
        Los Angeles yangınının sembolü
        Los Angeles yangınının sembolü
        Usta sanatçıya veda
        Usta sanatçıya veda
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Tünelden rekor zamla geçecekler
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        Yasin Özcan Aston Villa'da!
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        İstanbul'un karsız kışları! Neden yağmıyor?
        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası
        Almanya'da göçmen karşıtı seçim kampanyası
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi

        Benzer Haberler

        Meriç Nehri'nde 2.5 metre boyunda 'yayın balığı' yakaladı
        Meriç Nehri'nde 2.5 metre boyunda 'yayın balığı' yakaladı
        Evinin banyosunda göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu
        Evinin banyosunda göğsünden bıçaklanmış halde ölü bulundu
        Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)
        Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı (2)
        Saros Körfezi'nde kaçak yapılaşmaya ve ruhsatsız turizm işletmelerine izin...
        Saros Körfezi'nde kaçak yapılaşmaya ve ruhsatsız turizm işletmelerine izin...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Keşan'da kar yağışı etkisini kaybetti (2)
        Keşan'da kar yağışı etkisini kaybetti (2)