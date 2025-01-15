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        Edirne'de motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı

        Edirne Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletler için getirilen trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 17:32 Güncelleme: 15.01.2025 - 17:32
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        Edirne'de motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı
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        Edirne Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletler için getirilen trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, sürücülerin oluşabilecek olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

        Valilik, 3 gün önce söz konusu araçların trafiğe çıkışını seyir ve can güvenliği açısından yasaklamıştı.

        Kar yağışının etkisini kaybettiği kentte hava sıcaklığının hafta boyunca en düşük sıfırın altında 5 ve en yüksek 9 derecede olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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