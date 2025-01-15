Edirne'de motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletlerin trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı

Kar yağışının etkisini kaybettiği kentte hava sıcaklığının hafta boyunca en düşük sıfırın altında 5 ve en yüksek 9 derecede olması bekleniyor.

Edirne Valiliğince, olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, elektrikli scooter ve motorlu bisikletler için getirilen trafiğe çıkış yasağı kaldırıldı.

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