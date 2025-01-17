Edirne'de kurum müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tohumcu ile Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Tezcan Fidan, Anadolu Ajansının

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