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        Edirne'de devamsızlık yapan öğrenciler spor ve sanatla okula kazandırıldı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, spor ve sanat projeleriyle devamsızlık yapan öğrenci sayısının 1300'den 30'a düştüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 12:27 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:50
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        Edirne'de devamsızlık yapan öğrenciler spor ve sanatla okula kazandırıldı
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, spor ve sanat projeleriyle devamsızlık yapan öğrenci sayısının 1300'den 30'a düştüğünü söyledi.

        Vali Sezer, gazetecilere, kentte öğrencilerin devamsızlık sorununu çözmek için önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

        Eğitim faaliyetlerinin toplumun tüm kesimlerine yayılması gerektiğini belirten Sezer, "Eğitim herkesi kapsayacak bir program, bütün kesimlerin buna ortak olması lazım. Başta dezavantajlı mahallelerimiz ve buralardaki okullarımız olmak üzere onların da hem akademik hem de sportif ve kültürel başarılarını arttırma noktasında yoğun çalışmalar devam ettiriyoruz." dedi.

        Sezer, öğrencilerin okula olan ilgilerini artırmak ve boş zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla spor ve sanat projeleri uygulandığını dile getirdi.

        Devamsızlık yapan öğrencilerin ailelerine ziyaretler gerçekleştirildiğini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

        "Önceliğimiz devamsızlık sorununu çözmekti. Kurmuş olduğumuz ekiplerle geçen yıl 1300 olan devamsız öğrenci sayımız dönem başında 800'dü, şu anda 30 civarına inmiş durumda. Bu çocuklarımızı sürekli destekleyerek diğer akranları gibi akademik başarılarını arttıracak örnek projeler yapılıyor. Çocuklarımızı sportif olarak destekliyoruz. 9 binin üzerinde çocuğumuzu okuldan alıp çeşitli branşlarda kurmuş olduğumuz mahalle kulüplerinde spor yaptırıyoruz. Çocuklarımızı sosyal medyadan uzak tutarak, boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlıyoruz."

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