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        Edirne'den asayiş

        Edirne'de çantası çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 16:18 Güncelleme: 20.01.2025 - 16:18
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        Edirne'den asayiş
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        Edirne'de çantası çalınan kişi polise başvurdu.

        1. Murat Mahallesi'nde yaşayan H.B, Cumartesi Pazarı'na gittiği esnada tezgaha koyduğu çantasının yerinde olmadığını fark etti.

        H.B, Cumhuriyet Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu.

        - İş yerinden hırsızlık

        Edirne'de dükkanında mobilya malzemeleri çalınan kişi polise başvurdu.

        Barutluk Mahallesi'ndeki dükkanını kontrol eden S.Ü, bazı malzemelerin çalındığını fark etti.

        S.Ü, Selimiye Polis Merkezine giderek şikyayetçi oldu.

        - Evde çıkan yangın maddi hasar oluşturdu

        Keşan'da bir evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

        S.O'nun Yeni Mahalle'deki evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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