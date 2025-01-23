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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Yunanistan Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos ve Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 17:17 Güncelleme: 23.01.2025 - 17:21
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Yunanistan Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos ve Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska'yı ziyaret etti.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde ticaret, turizm ve kültürel çalışmalarla ilgili konular görüşüldü.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, ikili işbirliklerine önem verdiklerini belirtti.

        Yapılan görüşmelerin karşılıklı dostluk bağlarını güçlendirdiğini aktaran Akın, "İkili iş birliğine büyük önem veriyoruz. Aynı coğrafyaya ve bir çok ortak kültüre sahibiz. Bu ortak geçmiş ve coğrafya, bizlere iş birliğimizi daha da ileriye taşıma fırsatı sunuyor. AB kapsamında açılan projelerde ortak işbirlikleri bu konuda çok önemli." ifadelerini kullandı.

        - Enez Kaymakamı Tutal'ın ziyaretleri

        Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, ilçeye bağlı Yenice, Büyükevren ve Yazır köylerini ziyaret etti.

        Köylerde inceleme yapan Kaymakam Tutal, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vatandaşlarla da bir araya gelen Tutal, sorun ve talepleri dinledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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