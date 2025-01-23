Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Yunanistan Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos ve Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska'yı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde ticaret, turizm ve kültürel çalışmalarla ilgili konular görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akın, ikili işbirliklerine önem verdiklerini belirtti.

Yapılan görüşmelerin karşılıklı dostluk bağlarını güçlendirdiğini aktaran Akın, "İkili iş birliğine büyük önem veriyoruz. Aynı coğrafyaya ve bir çok ortak kültüre sahibiz. Bu ortak geçmiş ve coğrafya, bizlere iş birliğimizi daha da ileriye taşıma fırsatı sunuyor. AB kapsamında açılan projelerde ortak işbirlikleri bu konuda çok önemli." ifadelerini kullandı.

- Enez Kaymakamı Tutal'ın ziyaretleri

Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, ilçeye bağlı Yenice, Büyükevren ve Yazır köylerini ziyaret etti.

Köylerde inceleme yapan Kaymakam Tutal, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vatandaşlarla da bir araya gelen Tutal, sorun ve talepleri dinledi.