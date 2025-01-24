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        Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Edirne'de devrilen otomobiliin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 08:48 Güncelleme: 24.01.2025 - 08:48
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        Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Edirne'de devrilen otomobiliin sürücüsü yaralandı.

        Y.E. idaresindeki 39 AAP 660 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı’nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.

        İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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