Edirne'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Edirne'de devrilen otomobiliin sürücüsü yaralandı.
Edirne'de devrilen otomobiliin sürücüsü yaralandı.
Y.E. idaresindeki 39 AAP 660 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı’nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi.
İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
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