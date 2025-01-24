Edirne'de şantiye alanında havan topu mermisi bulundu
Edirne'de huzurevi şantiyesinde havan topu mermisi bulundu.
Edirne'de huzurevi şantiyesinde havan topu mermisi bulundu.
Kurtuluş Mahallesi'ndeki huzurevi şantiyesinde çalışan işçiler, toprak altına gömülü bir havan topu mermisine rastladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alana şerit çekti, güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.
Havan topu mermisinin ekiplerin çalışmasının ardından incelenmek üzere askeriyeye teslim edileceği öğrenildi.
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