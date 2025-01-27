Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 09:46 Güncelleme: 27.01.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 15 düzensiz göçmen yakalandı.

        Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.

        Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 15 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Ölü ve yaralılar var! Motosiklet yayalara çarptı!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        Yapay zekada Çin'den Deepseek ile yanıt
        "Müthiş geri dönüş"
        "Müthiş geri dönüş"
        İstanbul'da yangın: 2 ölü!
        İstanbul'da yangın: 2 ölü!
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Bu işte bir yanlışlık var
        Bu işte bir yanlışlık var
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi!
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Ersoy adına dolandırıcılık
        Ersoy adına dolandırıcılık
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        2025 hedefi zayıflamak olanlar buraya!
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!
        Yeni alışkanlıklar kazanabilmek için bu yöntemleri deneyin!
        Yollardaki araçlar yaşlanıyor
        Yollardaki araçlar yaşlanıyor
        Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üstünde
        Türkiye genelinde yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üstünde
        Trump'ın ikinci dönemi ilkinden nasıl farklı olacak?
        Trump'ın ikinci dönemi ilkinden nasıl farklı olacak?
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Çökmeden önce restorandaki fayanslar düşmeye başladı!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        Kartalkaya dehşetinde ifadeler ortaya çıkıyor!
        ABD ile Kolombiya arasında kriz
        ABD ile Kolombiya arasında kriz
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"
        "İlişkiler 25 kare yaşanıyor"

        Benzer Haberler

        Edirne'deki hayvan barınağında poşetle çöpe atılan köpek yavruları tedavi a...
        Edirne'deki hayvan barınağında poşetle çöpe atılan köpek yavruları tedavi a...
        Trakya'da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi
        Trakya'da camilerde Miraç Kandili programları düzenlendi
        Edirne'de bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı
        Edirne'de bariyerlere çarpan minibüsteki 2 yolcu yaralandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı
        Edirne'de vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı
        Meriç Nehri'nin seddeleri taşkınlara karşı güçlendiriliyor
        Meriç Nehri'nin seddeleri taşkınlara karşı güçlendiriliyor