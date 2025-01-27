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        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 870 kilogram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 09:59 Güncelleme: 27.01.2025 - 10:07
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        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 870 kilogram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

        Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen demir cevheri yüklü tır, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi.

        Tırda yoğunluk tespit edilmesi nedeniyle narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, yükün içine gizlenmiş 870 kilogram skunk ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan biri tır sürücüsü 2 şüpheli, gümrükteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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