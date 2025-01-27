Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 870 kilogram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 870 kilogram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen demir cevheri yüklü tır, şüphe üzerine x-ray taramasına sevk edildi.
Tırda yoğunluk tespit edilmesi nedeniyle narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, yükün içine gizlenmiş 870 kilogram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan biri tır sürücüsü 2 şüpheli, gümrükteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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