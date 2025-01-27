Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tırda 870 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Olayla ilgili gözaltına alınan biri tır sürücüsü 2 şüpheli, gümrükteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tırda yoğunluk tespit edilmesi nedeniyle narkotik dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, yükün içine gizlenmiş 870 kilogram skunk ele geçirildi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bir tırda 870 kilogram skunk ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

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