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        Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oldu

        Edirne ve Tekirdağ'da sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 09:38 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:47
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        Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oldu
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        Edirne ve Tekirdağ'da sis hayatı olumsuz etkiledi.

        Edirne'de dün geceden bu yana süren sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

        Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

        Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.

        Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin aralıklarla etkili olması bekleniyor.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da sabaha karşı artan sis, kent merkezini Hayrabolu, Malkara ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi üzerine polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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