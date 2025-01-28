Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oldu
Edirne ve Tekirdağ'da sis hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne ve Tekirdağ'da sis hayatı olumsuz etkiledi.
Edirne'de dün geceden bu yana süren sis sabah saatlerinde etkisini artırdı.
Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.
Selimiye Camisi başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser, sisin etkisiyle gözden kayboldu.
Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sisin aralıklarla etkili olması bekleniyor.
- Tekirdağ
Tekirdağ'da sabaha karşı artan sis, kent merkezini Hayrabolu, Malkara ve Muratlı ilçelerine bağlayan kara yolunda ulaşımı olumsuz etkiledi.
Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 50 metrenin altına düşmesi üzerine polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.