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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2025 - 10:48 Güncelleme: 30.01.2025 - 10:48
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        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinde Rahim Ağzı Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Ratip Kazancıgil Dersliği'nde gerçekleştirilen toplantıda, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Sayın üniversite çalışanlarına kanserden korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

        Toplantıda ayrıca HPV enfeksiyonuna karşı korunma yöntemleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

        - Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali düzenlenecek

        Edirne'de Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali düzenlenecek.

        Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu etkinlikleri kapsamında kentte halk oyunları festivali gerçekleştirilecek.

        Etkinlik Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde "Balkanlar'ın ritmiyle buluşun" sloganıyla düzenlenecek.

        Balkan ülkelerinden halk oyunları ekiplerinin katılacağı festival 5 Şubat'ta başlayacak, 9 Şubat'ta sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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