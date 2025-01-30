Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Ratip Kazancıgil Dersliği'nde gerçekleştirilen toplantıda, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cenk Sayın üniversite çalışanlarına kanserden korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

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