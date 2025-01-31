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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Edirne Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuz hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim. Türk mühendislerinin projelendirdiği, yerli ve milli uydumuz şu anda uzayda, inşallah bütün testleri geçti, önümüzdeki ay resmi olarak da onu inşallah görevini başlatmış olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 18:18 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:18
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Edirne Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuz hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim. Türk mühendislerinin projelendirdiği, yerli ve milli uydumuz şu anda uzayda, inşallah bütün testleri geçti, önümüzdeki ay resmi olarak da onu inşallah görevini başlatmış olacağız." dedi.

        Bakan Uraloğlu, bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Edirne İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de çok büyük hizmetler yaptıklarını belirtti.

        Türkiye'de AK Parti iktidarında yapılan hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini ve vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

        "Türkiye'de birçok iş yaptık, ne kadar anlatsak azdır. Bölünmüş yollarından ülkemizi hızlı trenle tanıştırmaya kadar. Havacılıktan deniz taşımacılığına kadar, iletişime kadar. Artık bakın uzayda bir tane uydumuz var. Çok uydumuz var da bir tanesi yerli ve milli uydumuzdur.

        Bunu Cumhurbaşkanı'mız gelecek projeksiyonunda, vizyonunda hedef gösterdi. Rabbim de bizlere nasip etti çok şükür. Türksat 6A uydumuz hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim. Türk mühendislerinin projelendirdiği, yerli ve milli uydumuz şu anda uzayda, inşallah bütün testleri geçti, önümüzdeki ay resmi olarak da onu inşallah görevini başlatmış olacağız."

        Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış serhat şehri Edirne'ye ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Uraloğlu, kente ulaştırma, altyapı ve iletişim alanında 50 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını ifade etti.

        Bölünmüş yollarından mevcut tren hatlarının yenilenmesine kadar kente yapılan hizmetlerin artarak devam ettiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi hattımızın Çerkezköy ile Kapıkule arası 153 kilometre, inşallah bu sene bitirerek bu bölümü hizmete açacağız. Bu bizim için değerli, hayırlı uğurlu olsun değerli kardeşlerim. Gerisini de yakından takip ediyoruz." dedi.

        AK Parti'nin bir yandan hizmet yaparken bir yandan da vatandaşlara dokunma noktasında gayret ettiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, özellikle bu konuda teşkilatlarındaki kadınların özveriyle çalıştıklarını dile getirdi.

        AK kadınların partilerine büyük emekler verdiğini belirten Uraloğlu, "Sizin dokunduğunuz yerde güller bitiyor. Sizin dokunduğunuz yerde bereket oluyor. Sizin dokunduğunuz yerde her şeyiyle huzur oluyor. Onun için Allah razı olsun, iyi ki varsınız." diye konuştu.

        Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

        - AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da parti olarak hizmet ve eser siyaseti yürüttüklerini söyledi.

        AK Parti'nin Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi ileriye taşıdığını belirten Akbaşoğlu, "Hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştüren kadrolara AK kadrolar, onun dünya liderine de Recep Tayyip Erdoğan denir. Bu başarı hikayesinin altında sizlerin imzası var." dedi.

        Akbaşoğlu, Türkiye'nin ulaşım alanında önemli atılımlar yaptığına işaret etti.

        AK Parti'den önce Türkiye'de 79 yılda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldığını ifade eden Akbaşoğlu, AK Parti döneminde 25 bin kilometre bölünmüş yol yapılarak vatandaşların hizmetine sunulduğunu dile getirdi.

        Akbaşoğlu, AK Parti kadrolarının durmadan, yorulmadan çalışarak vatandaşlara en iyi hizmeti vermeyi hedeflediğini belirtti.

        Türkiye'nin kalkınması için çalıştıklarını vurgulayan Akbaşoğlu, "Ülkemizin daha fazla demokrasi, özgürlük, kalkınma ve daha büyük ufuklara yol almasında her zaman sizin desteğinizi yanımızda hissederek daha büyük hizmetlere imza atmaya devam edeceğiz." dedi.

        Kongrede, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba da konuşma yaptı.

        Daha sonra tek listeyle gidilen seçimde, AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanlığına Yıldız Yeşilkurt seçildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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