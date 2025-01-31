Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Edirne Kadın Kolları Kongresi'nde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türksat 6A uydumuz hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim. Türk mühendislerinin projelendirdiği, yerli ve milli uydumuz şu anda uzayda, inşallah bütün testleri geçti, önümüzdeki ay resmi olarak da onu inşallah görevini başlatmış olacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Edirne İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'de çok büyük hizmetler yaptıklarını belirtti.

Türkiye'de AK Parti iktidarında yapılan hizmetlerin saymakla bitmeyeceğini ve vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini söyleyen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de birçok iş yaptık, ne kadar anlatsak azdır. Bölünmüş yollarından ülkemizi hızlı trenle tanıştırmaya kadar. Havacılıktan deniz taşımacılığına kadar, iletişime kadar. Artık bakın uzayda bir tane uydumuz var. Çok uydumuz var da bir tanesi yerli ve milli uydumuzdur.

Bunu Cumhurbaşkanı'mız gelecek projeksiyonunda, vizyonunda hedef gösterdi. Rabbim de bizlere nasip etti çok şükür. Türksat 6A uydumuz hayırlı uğurlu olsun kardeşlerim. Türk mühendislerinin projelendirdiği, yerli ve milli uydumuz şu anda uzayda, inşallah bütün testleri geçti, önümüzdeki ay resmi olarak da onu inşallah görevini başlatmış olacağız."

Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış serhat şehri Edirne'ye ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Uraloğlu, kente ulaştırma, altyapı ve iletişim alanında 50 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını ifade etti.

Bölünmüş yollarından mevcut tren hatlarının yenilenmesine kadar kente yapılan hizmetlerin artarak devam ettiğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi hattımızın Çerkezköy ile Kapıkule arası 153 kilometre, inşallah bu sene bitirerek bu bölümü hizmete açacağız. Bu bizim için değerli, hayırlı uğurlu olsun değerli kardeşlerim. Gerisini de yakından takip ediyoruz." dedi.