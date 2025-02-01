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        Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü

        Edirne'de sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 10:18 Güncelleme: 01.02.2025 - 10:18
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        Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye düştü
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        Edirne'de sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

        Kavşaklarda önlem alan polis ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Sis nedeniyle Selimiye Camisi, Tunca ve Meriç köprüleri başta olmak üzere kentteki tarihi yapılar gözden kayboldu.

        Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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