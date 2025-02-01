Trakya Üniversitesinde sürekli tıp eğitimi toplantısı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Tıp Fakültesi Dekanlığınca gerçekleştirilen etkinlikte Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünden Öğretim Görevlisi Burcu Ören Özer ve Dr. Ali Erhan Konuk, Erasmus ve Dehas Konsorsiyum Projesi'ni tanıttı.

Erasmus personel hareketliliği ve ikili anlaşmalarda göz önünde bulundurulması gereken hususlardan bahseden Özer ve Konuk, Erasmus projesi kapsamında sunulan imkanlara değindi.

Toplantıda, Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Arzu Vardar, Erasmus deneyimi kapsamında Finlandiya Helsinki Üniversitesi ziyaretine dair bir sunum da yaptı.

Vardar, Helsinki Üniversitesi Tıp Fakültesindeki izlenimlerini paylaşarak hareketlilik kapsamında her iki üniversitenin öğretim üyelerinin bilgi paylaşımında bulunmasının önemine değindi.

Programda sunum yapan uzmanlar öğretim üyelerinin sorularını da yanıtladı.