Bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Çınar'ın kuşbakışı olarak resmettiği renkli köy haritaları yer aldı.

Ayte'ye ziyaretlerinde İl Genel Meclisi üyesi Niyazi Yoldaş ve kurum müdürleri eşlik etti.

Köylerde incelemede bulunan Ayte, köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi, çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, ilçeye bağlı Küpdere, Olacak ve Kadıdondurma köylerini ziyaret etti.

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