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        Edirne'den kısa kısa

        Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, ilçeye bağlı Küpdere, Olacak ve Kadıdondurma köylerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:26
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        Edirne'den kısa kısa
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        Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, ilçeye bağlı Küpdere, Olacak ve Kadıdondurma köylerini ziyaret etti.

        Köylerde incelemede bulunan Ayte, köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi, çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

        Ayte'ye ziyaretlerinde İl Genel Meclisi üyesi Niyazi Yoldaş ve kurum müdürleri eşlik etti.

        - Çınar ilk resim sergisini açtı

        Edirne'de yaşayan 10 yaşındaki Çınar Ilgaz, "Köyden Köye: Çınar'ın Sanat Yolculuğu" isimli ilk kişisel resim sergisini açtı.

        Bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Çınar'ın kuşbakışı olarak resmettiği renkli köy haritaları yer aldı.

        Ilgaz'ın sergisi, alışveriş merkezini gezenler tarafından ilgi gördü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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