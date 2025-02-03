Edirne'den kısa kısa
Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, ilçeye bağlı Küpdere, Olacak ve Kadıdondurma köylerini ziyaret etti.
Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, ilçeye bağlı Küpdere, Olacak ve Kadıdondurma köylerini ziyaret etti.
Köylerde incelemede bulunan Ayte, köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi, çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.
Ayte'ye ziyaretlerinde İl Genel Meclisi üyesi Niyazi Yoldaş ve kurum müdürleri eşlik etti.
- Çınar ilk resim sergisini açtı
Edirne'de yaşayan 10 yaşındaki Çınar Ilgaz, "Köyden Köye: Çınar'ın Sanat Yolculuğu" isimli ilk kişisel resim sergisini açtı.
Bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Çınar'ın kuşbakışı olarak resmettiği renkli köy haritaları yer aldı.
Ilgaz'ın sergisi, alışveriş merkezini gezenler tarafından ilgi gördü.
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