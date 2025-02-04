Trakya'da gübre satışı yapan bayiler denetlendi

Tekirdağ'da da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kontrol gerçekleştirildi.

Denetimde ekipler, gübrelerin ambalajı, barkod, etiket bilgileri ve içerik uygunluğu, depolama koşulları ile satış prosedürlerini inceledi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de kentteki gübre satışı yapan bayileri denetledi.

Ekipler, bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğunu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat kontrollerini, fiyatını ve son kullanım tarihlerini inceledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik Türkiye genelinde üç hafta sürecek yoğun denetim süreci başladı.

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