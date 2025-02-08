Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'deki Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali "Gala Gecesi" gösterileriyle sona erdi

        Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali, "Gala Gecesi" gösteri programıyla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 21:19 Güncelleme: 08.02.2025 - 21:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'deki Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali "Gala Gecesi" gösterileriyle sona erdi
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali, "Gala Gecesi" gösteri programıyla sona erdi.

        Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu destekleriyle düzenlenen festivalin son programı Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

        İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, halk oyunlarının bir milletinin acılarını, sevinçlerini, kültürel değerlerini geleceğe taşıyan özgün bir ifade biçimi olduğunu söyledi.

        Halk oyunlarının birer sanat eseri olduğunu ve omurgasını türkülerin oluşturduğunu belirten Hatipler, "Türküler bir eğlence aracı olmanın çok ötesinde bir kültür taşıyıcısıdır." dedi.

        Hatipler, festival boyunca ekiplerin sadece kültür alışverişi yapmadıklarını aynı zamanda dostlukları pekiştirerek birlik ve beraberliği artırdıklarını dile getirdi.

        Güzel bir festivale ev sahipliği yaptıklarını anlatan Hatipler, "Uzaklardan geldiler ama, o uzaklığı bize yakın ettiler. Halk oyunu oynamak üzere gelen tüm sanatçılarımız bu etkinliğin birer kahramanı." diye konuştu.

        Daha sonra Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Romanya, Moldova, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan gelen 24 ekip yöresel kıyafetleriyle ülkelerine özgü halk oyunlarını sergiledi.

        Programa Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, protokol üyeleri, akademisyen ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'tan Sivas'ta kritik galibiyet!
        Beşiktaş'tan Sivas'ta kritik galibiyet!
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Silivri'de deniz suyu çekildi
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Samsun’da sahte alkol operasyonu
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        Zelenskiy: Putin orduya 100 bin asker daha alıyor
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        Filistinli 183 esir serbest kaldı
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Bir günde üç farklı makam ziyareti
        Bir günde üç farklı makam ziyareti
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Boşanınca 100 milyon dolar verecek
        Boşanınca 100 milyon dolar verecek
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri

        Benzer Haberler

        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk" kutlandı
        Edirne'de Balkan geleneği "Bocuk" kutlandı
        Pazarkule ve İpsala'da araç ve yolcu giriş-çıkışında yüzde 11'lik artış
        Pazarkule ve İpsala'da araç ve yolcu giriş-çıkışında yüzde 11'lik artış
        Edirne'de vatandaşlar sigaranın zararları ve kanser konusunda bilgilendirdi
        Edirne'de vatandaşlar sigaranın zararları ve kanser konusunda bilgilendirdi
        Edirne'de 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada
        Edirne'de 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada
        Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı, kaza kamerada
        Otomobil ile motosiklet çarpıştı; 2 yaralı, kaza kamerada
        Edirne'de Balkan Halk Oyunları Festivali
        Edirne'de Balkan Halk Oyunları Festivali