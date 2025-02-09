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        Edirne'de restore edilen tarihi konaklar turizme hizmet edecek

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte 60'a yakın konakta restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Konakları yapıp bırakmayacağız, hepsini işlevsel hale getireceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 11:01 Güncelleme: 09.02.2025 - 11:24
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        Edirne'de restore edilen tarihi konaklar turizme hizmet edecek
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte 60'a yakın konakta restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Konakları yapıp bırakmayacağız, hepsini işlevsel hale getireceğiz." dedi.

        Vali Sezer, gazetecilere, kentte kültürel varlıkların ortaya çıkartılması için önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.

        Kültürel varlıkların ayağa kaldırıldıktan sonra işlevsel hale getirilmesinin Edirne'ye değer katacağını dile getiren Sezer, bu kapsamda Kaleiçi semtindeki konakların restorasyonunun çok önemli olduğunu bildirdi.

        Sezer, konakların restore edilmesiyle bölgedeki kültür, sanat ve turizm etkinliklerini arttırmayı hedeflediklerini vurguladı.

        - 60'a yakın konakta restorasyon devem ediyor

        Vali Sezer, Kaleiçi'ndeki bütün yapıların restorasyonunu yapacaklarını kaydetti.

        Şu anda 60'a yakın konakta restorasyon çalışmalarının devam ettiğini anlatan Sezer, "Konakları yapıp bırakmayacağız, hepsini işlevsel hale getireceğiz. Ya gastronomi ya konaklama ya da farklı alanlarla ilgili çalışacaklar. Edirne'de dokunmadığımız bir tane yapı kalmayacak. Hepsini elden geçireceğiz. Bunun içerisine 100'e yakın çeşme de dahil." ifadelerini kullandı.

        Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Edirne'ye özel ilgisi olduğunu vurgulayarak, aktarılan ödeneklerle hızlı bir şekilde kenti güzelleştirdiklerini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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