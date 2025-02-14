Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Edirne Koordinasyon Ofisi'nde düzenlen programda Edirne Türk Ocağı Gençlik Kolları Üyesi Ceyhun Ünlü sunum yaptı.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeline başarı belgesi verdi.

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