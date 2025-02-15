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        Uzmanından "yapay zeka okuryazarlığı artırılmalı" önerisi

        CİHAN DEMİRCİ - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, doğru bilgiye ulaşmanın, özellikle dijital çağda her zamankinden daha önemli hale geldiğine dikkati çekti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 15.02.2025 - 11:18
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        Uzmanından "yapay zeka okuryazarlığı artırılmalı" önerisi
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        CİHAN DEMİRCİ - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, doğru bilgiye ulaşmanın, özellikle dijital çağda her zamankinden daha önemli hale geldiğine dikkati çekti.

        Bozkurt, bir program için geldiği Edirne'de, AA muhabirine, tarihin her döneminde önemli teknolojik buluşların dünyayı değiştirdiğini söyledi.

        Prof. Dr. Bozkurt, ateşin bulunması, tekerleğin icadı, makine çağı ve bilgisayarın hayatımıza girmesinin dünya düzenini radikal bir şekilde değiştirdiğini vurguladı.

        Yapay zekayı etkin bir şekilde kullanabilen kişilerin gelecekte daha avantajlı olacağını ifade eden Bozkurt, "Günümüzde dünyayı değiştiren ve dönüştüren bir numaralı teknoloji yapay zeka olacak." dedi.

        Bozkurt, yapay zeka ile doğru bilgiye ulaşmanın yanı sıra, kirli bilgi ve yalan haberlere karşı da dikkatli olunması gerektiğine dikkati çekti.

        Yapay zekayı etkin kullanabilmenin önemine değinen Bozkurt, şunları kaydetti:

        "Yapay zekayı etkin kullanamazsanız büyük risklerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Özellikle gençlerin yapay zekayı etkin kullanmayı öğrenmeleri lazım. Burada kritik bir kavram var, yapay zeka okuryazarlığı. Yani yapay zekayı etik ilkeler içerisinde daha etkin ve eleştirel bir süzgeçten geçirerek kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor.

        Yapay zeka çok sayıda avantaj sağlıyor bize ama bazı dezavantajları da var. Yapay zeka kirli bilgiyi ve yalan haberi çok hızlı yayabilir. Doğru kullanılmazsa bizi çok yanlış yerlere götürebilir ama doğru kullanırsa insanlığa büyük kapılar açabilir. Yapay zeka okuryazarlığı doğru bilgiyi yanlış bilgiden ayırmaya ve etik ilkeler içerisinde yapay zekayı daha doğru kullanmayı öğretiyor."

        Prof. Dr. Bozkurt, sadece gençlerin değil tüm vatandaşların yapay zeka okuryazarlığını geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

        - "Türkiye'de yapay zekaya ilgi var"

        Bozkurt, üniversitelerin yapay zeka ile ilgili daha yaygın eğitim programları ve çalıştaylar düzenlemesi gerektiğini aktardı.

        Yapay zekanın daha etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini vurgulayan Bozkurt, "Türkiye'de yapay zekaya ilgi var. Üniversite öğrencileri üzerinde yapay zekanın kullanımı ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdim. Öğretmenlerimiz ve öğrenciler kullanıyor ama etkin kullanım için eğitime ihtiyaç var, daha çok farkındalık çalışmasına ihtiyaç var. Bunun üzerinde dikkatle durulması lazım. Toplumun her kesiminin yapay zekayı daha etkin kullanmayı öğrenmesi gerekir. Etkin kullanılırsa şimdiki işlerini insanlar çok daha verimli şekilde yapabilir hale geliyorlar." diye konuştu.

        Bozkurt, yapay zekanın yaygınlaşması ve öğrenilmesi noktasında kamu kurumlarının hizmetler sunarak destek olabileceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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