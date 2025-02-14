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        Kırkpınar Ağası Özünlü: Kırkpınar'ı uluslararası yapmak için çalışmalar başlattık

        EDİRNE'de düzenlenen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, tarihi organizasyonun uluslararası hale gelmesi için çalışma başlattıklarını belirterek, "Aslında Kırkpınar güreşleri uluslararası olmalı; sumo güreşi, Amerikan güreşi örnek veriliyor ama kimsenin nasıl yapılması hakkında bir fikri yok maalesef.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2025 - 16:45 Güncelleme: 14.02.2025 - 16:50
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        Kırkpınar Ağası Özünlü: Kırkpınar'ı uluslararası yapmak için çalışmalar başlattık
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        EDİRNE'de düzenlenen UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, tarihi organizasyonun uluslararası hale gelmesi için çalışma başlattıklarını belirterek, "Aslında Kırkpınar güreşleri uluslararası olmalı; sumo güreşi, Amerikan güreşi örnek veriliyor ama kimsenin nasıl yapılması hakkında bir fikri yok maalesef. Biz de buna çalıştık, bunun için 5 kişiden oluşan profesyonel bir ekip kurduk. 4 yıllık da stratejik bir yol haritası oluşturduk. Çok sıkı bir çalışmayla Kırkpınar güreşleri herkesin istediği uluslararası hale gelebilir" dedi.

        Edirne Belediyesi’nin düzenlediği ‘Çiftçi Buluşması’ programına katılan 664’üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Ağası Ufuk Özünlü, yağlı güreşlerin uluslararası bir hale gelebilmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi. Özünlü, bunun için 4 yıllık stratejik yol haritası oluşturduklarını kaydeden Özünlü gençlerin güreşe yönelebilmesi için üniversitelerde çalışmalar yürüttüklerini de ifade etti. Ağalık ihalesini aldığı günden itibaren tüm Türkiye’deki güreşleri izleyerek analiz yaptıklarını kaydeden Özünlü, en büyük beklentilerinin Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin uluslararası hale gelebilmesi olduğunu belirtti. Özünlü, "Çalışmaları ikiye ayırdık. Birinci 6 ay ve ikinci 6 ay olarak. Birinci 6 ayda bütün Türkiye’deki güreşleri gezdik, güreş severleri dinledik. Belediyeleri, federasyonları dinledik. Paydaş analizi yaptık. Kırkpınar güreşleriyle alakalı en büyük beklentimiz uluslararası bir hale getirilmesi gerektiğidir. En çok insanlardan Kırkpınar güreşlerinin uluslararası hale getirilmesi istendiğini duyuyorum. Aslında Kırkpınar güreşleri uluslararası olmalı; sumo güreşi, Amerikan güreşi örnek veriliyor ama kimsenin nasıl yapılması hakkında bir fikri yok maalesef. Bizde buna çalıştık, bunun için 5 kişiden oluşan profesyonel bir ekip kurduk. 4 yıllık da stratejik bir yol haritası oluşturduk. Çok sıkı bir çalışmayla Kırkpınar Güreşleri herkesin istediği uluslararası hale gelebilir. Sıkı çalışmayla 4 yıl, birazda aksaklıklarla 5 yıla biter. Herkesin en büyük beklentisi olan uluslararası hale getirilebilir" şeklinde konuştu.

        ‘GÜREŞLER, MAALESEF GENÇLERDEN UZAK’

        Özünlü, güreşleri gençlere tanıtıp sevdirmek için de çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Güreşleri gençlere tanıtıp sevdirmemiz lazım. Güreşler gençlerden maalesef şu an uzak, bu işi yaygınlaştıracak olan kitleden uzak. Özellikle üniversite öğrencileri bu konuda çok fazla etkileşim yapıyorlar. Bunların hep analizlerini yaptık ve üniversitelerde çeşitli yarışmalar başlattık. Yakında duymuş olursunuz. Rektör bey sözlü onayı verdi, tek eksik imzası kaldı. İstanbul’dan bir üniversitede olacak. Bunun gibi faaliyetler olacak. Özellikle dijital platforma taşınması bide Kırkpınar’ın doğru anlatılması gerekiyor. Kırkpınar yağlı güreşin çok ötesinde bir şeydir. Bahsettiğimiz bir spor değil; bir kültür, bir gelenek. 664 yıl olmuş. Türk insanının birliğini, beraberliğini, mücadele ruhunu gösteren bir kültürel faaliyet gözüyle bakıyorum bu spora. Herkese de böyle anlatıyoruz. Böyle anlatınca da insanların daha çok ilgisini çekiyor" diye konuştu.

        Görüntü Dökümü

        - Kırkpınar güreşlerinden detaylar

        - Kırkpınar Ağası Özünlü açıklamaları

        - Kırkpınar güreşlerinden detaylar

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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