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        Edirne'de limonata yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de limonata yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 12:20 Güncelleme: 15.02.2025 - 12:34
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        Edirne'de limonata yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'de limonata yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Avrupa Otoyolu'nda Archıl Gobadze'nin kullandığı Gürcistan plakalı tırın dorse kısmındaki lastik, Kapıkule Sınır Kapısı yoluna bir kilometre kala seyir halindeyken alev aldı.

        Alevleri fark eden sürücü, tırı yolun kenarına park ederek dorse ile çekiciyi ayırdı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Limonata yüklü tırın dorsesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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