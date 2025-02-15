Edirne'de limonata yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Alevleri fark eden sürücü, tırı yolun kenarına park ederek dorse ile çekiciyi ayırdı.

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