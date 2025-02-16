Edirne'de Sağlıklı Hayat Merkezleri tanıtım programı düzenlendi

Edirne İl Sağlık Müdürlüğünce Sağlıklı Hayat Merkezleri (SAHAM) tanıtım programı düzenlendi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kemal köyünde stant açan sağlık ekipleri, merkezlerde verilen gebe okulu eğitimleri, kanser taramaları, diş sağlığı ve tütün bağımlılığı konularında bilgilendirme yaptı.

Kurulan stantta vatandaşların akciğer grafileri çekilip, ağız ve diş taramaları yapıldı. Tansiyon ve kan şekeri ölçümleri gerçekleştirilen vatandaşlar yapılan bilgilendirme ile aile hekimlerine yönlendirildi.

İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım da standı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.