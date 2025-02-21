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        Edirne'de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı

        Edirne'de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 10:38 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:52
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        Edirne'de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı
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        Edirne'de asansörde mahsur kalan kişi polis ekiplerince kurtarıldı.

        Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan apartmanın 3. katındaki asansörde mahsur kalan kişiyi fark edenler durumu polise bildirdi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri ile apartman görevlisinin çalışması sonucu A.Ö. kurtarıldı.

        Sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen kişinin alkollü olduğu belirlendi.

        A.Ö'nün hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen gece boşanma aşamasındaki eşinin evine geldiği sırada mahsur kaldığı asansörde uyuyakaldığı iddia edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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